انطلاق فعاليات التدريب المصرى الباكستانى "حماة السماء -1" لقوات الدفاع الجوى

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى(حماة السماء -1) لقوات الدفاع الجوى المصرية والباكستانية، والذى يُنفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ويستمر لعدة أيام.

يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها ، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية.

وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب بما يساهم فى الوصول بالقوات المشتركة للإحترافية العالية ، وتحقيق أقصى إستفاده ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة .

يأتى التدريب ( حماة السماء– 1 ) فى ضوءعلاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية ، ولتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين .