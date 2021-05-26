شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرال كمال العكروت يخرج عن صمته ويطلق مبادرة لإنقاذ تونس من الإخوان ووقف النزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بيان هو الأول من نوعه، نشر الأميرال كمال العكروت تدوينة على صفحته بالفيسبوك ''بيان إلى الرّأى العام'' أطلق خلاله مبادرة لإنقاذ تونس من حركة النهضة – إخوان تونس - دون أن يذكرها بالاسم، فيما أكد خبراء تونسيون أن مبادرة "العكروت" خلقت حالة كبيرة من الصدى وأزعجت جماعة الإخوان.

وقال "العكروت" وهو قائد سابق للقوات البحرية بتونس: "أَمَامَ عَدمِ وُجود أي مُؤشرات للإصلاح واِنشغال المسؤولين على مؤسسات الدولة بالصّراعات الهامشيّة على حسابِ المصالح العليا للوطنِ والشعبِ، وبعد مرُور عشريّة على الثورة التونسيّة التى أدخلت البلاد فى وضع جديد كان الأمل منها تحقيق الديمقراطية والنمو للبلاد، فاٍنّه يصْبِح لِزامًا علينا الأصداح براينا ووضعِ الأصبع على مكْمن الداء قبل فواتِ الأوانِ".

وأشار "العكروت" إلى أن حركة النهضة دون أن يسميها تريد أخونة تونس، قائلا :"والواضحُ أنّنا اِنتقلْنا إلى ديمقراطيّة شكلانيّة، دستور جديد ومنظومة سياسيّة تُنتج أزمات الحُكم لتستديمها ومنظومة اِنتخابيّة عقيمة أفْرزت طبقةً سياسية همّها الاِستحواذُ على السّلطة بلا اِنجاز، فرغم نجاحنا في تنظيم 6 اِنتخابات إلاّ أنّ الفشل رافق عمل أغلب الحكومات فأمعنت في التسوّل وأغْرقت البلاد فى مديونيّةٍ غير منتجةٍ اِرتهنت بها مستقبل الشّعب لتتركهُ يواجهُ المجهولَ في ظلِّ برلمانٍ فاقدٍ لكلِّ مصداقيّة ومنكبٍّ على الصراعاتِ الجانبيةِ".

وقال "العكروت" الذي تقلد مهام مستشار أول للأمن القومى زمن الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى: "ما نشهدهٌ اليوم من تدهورٍ مستمرٍ للقدرةِ الشرائيةِ للمواطن من جهة وانهيارٍ سريعٍ للمؤشِّرات الاقتصاديَّة والماليَّة زادته جائحةُ كورونا تعقيدًا من جهة أخرى، وأمام بداية تفكك لمقومات الدّولة ومؤسَّساتها، يجعلنا نستلهم من صرخَة زعيم شباب تونس على البلهوان لنقول معه "كفى لعبًا إنّ البلادَ مريضة ً وليس بشربِ الماءِ تنطفئ الحمَى".

وأكد أنه حان زمن الإنقاذ، الواجب يدعونا جميعًا، ممّن يرفضُون تواصل منظومةِ الفشلِ والرداءةِ والتحيّلِ السياسى من كل جهات البلاد كما أبناءها بالخارج، لرّص الصفوف وتجميع القوى من أجل: حقِّنا فى جرْدِ حساب شامل وشفّاف لمختلَف المجالات وخاصّة الماليّة العموميّة، و تخليص البلاد من منظومة اِستبداد بعض الأحزاب بمقدّرات البلاد بمنطق الغنيمة واِحتكار القرار الوطنى، وإعادة السّيادة للشًّعب للتعبير عن إرادته الحرّة، وإخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى والفساد بإنفاذ سلطة القانون على الجميع .

وتابع: "إنَّ ما آلت إليه الأوضاعُ اليوم، بعد عشر سنوات من التّدمير الممنهجِ لمقدّرات الوطنِ فى ظلّ تفشى مظاهر العنف المُجتمعى وتفاقم خطاب الكراهيَّة والتطرُّف الديِّنى منبع الإرهاب.. ليس قدرنا.

وأضاف: "إنَّ مواصلة المنظومة الحاليّة التحكم فى مستقبل البلاد يزيد من الكلفة الباهظة التي ندفعها كل يوم، وهو ما يدفعنا الى دعوة كل التونسيات والتونسيين والقُوى السياسيّة والمجتمعيّة الوطنيّة إلى تحمّل مسؤوليتهم والاتحاد من أجل إيقاف النّزيف والخروج ببلادنا من المنحدر الذى تردّت فيه "وَمَنْ يتهيب صُعُودَ الجِبَـالِ يعشْ أبدً الدَّهْرِ بينَ الحُفَرْ". والحلّ بأيدينا".