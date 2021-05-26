ننشر الفئات المسموح لها بتطعيمات لقاح كورونا بالمنازل

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات المسموح لها الإنتفاع بخدمات الحصول على لقاح كورونا فى المنازل بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح.

وتشمل القائمة عدد من الفئات وهم: 1- المصابين بكسر بالأطراف السفلية "كسور مفصل الحوض والفخذ، كسور الساقين، كسور القدمين" 2- بتر أحد الأطراف السفلية "بتر أحد القدمين أو الساقين"3- مرضى الشلل الرباعى والشلل النصفى وشلل الاطفال. 4- مرضى ضمور العضلات

5- المرضى الذين يعانون من امراض عصبية تسبب إعاقة الحركة "التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي، متلازمة جيلان باريه".