شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الفئات المسموح لها بتطعيمات لقاح كورونا بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات المسموح لها الإنتفاع بخدمات الحصول على لقاح كورونا فى المنازل بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح.
وتشمل القائمة عدد من الفئات وهم: 1- المصابين بكسر بالأطراف السفلية "كسور مفصل الحوض والفخذ، كسور الساقين، كسور القدمين" 2- بتر أحد الأطراف السفلية "بتر أحد القدمين أو الساقين"3- مرضى الشلل الرباعى والشلل النصفى وشلل الاطفال. 4- مرضى ضمور العضلات
5- المرضى الذين يعانون من امراض عصبية تسبب إعاقة الحركة "التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي، متلازمة جيلان باريه".
يذكر أن الأشخاص غير القادرين على الحركة نتيجة كبر السن أو الإصابة بأمراض مزمنة ويعانون من مضاعفاتها، يمكنهم التواصل مع هيئة الإسعاف على الرقم (123) لطلب سيارة إسعاف لنقلهم إلى أقرب مركز لتلقى اللقاح، وذلك بعد تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية والحصول على موعد التطعيم.