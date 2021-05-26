شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 157 ألفا من مُشرفى لجان الثانوية العامة بلقاح كورونا قبل بدء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا" وآخر مستجدات التعامل معه، وموقف توفير وتلقي اللقاحات.

وقالت: تمت إتاحة التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم 15335 بالتعاون مع هيئة الاسعاف، وكذا تمت إتاحته لدور المسنين، وتم تطعيم مرضى الفشل الكلوى بالمحافظات، وتوزيع سيارات للتطعيم في أماكن صرف المعاشات، وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم 157 ألفا من مشرفي الامتحانات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت: تم التوسع في تطعيم المواطنين في المناطق الصناعية في محافظات :السويس، والشرقية، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية.