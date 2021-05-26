شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تصرح لـ"التعليم العالى والزراعة" بتصنيع لقاح للحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على التصريح لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام عقد مشاركة مع شركة "ايفا فارم" لتصنيع وإنتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس "كورونا".

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الخطوات تأتى فى إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، والتوسع فى القدرات العلمية المصرية، وكذا النهوض بالصناعة المتعلقة بهذا المجال، وتم توجيه الشكر للجهات التي تبذل جهودا مُضنية للتوصل إلى لقاح مصرى.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.