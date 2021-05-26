شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة العالمية يُشيد بجهود مصر فى القضاء على "فيروس سى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "كورونا" وآخر مستجدات التعامل معه، وموقف توفير وتلقي اللقاحات.

وفي مستهل الاجتماع، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى إشادة تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في القضاء على فيروس سي، في معرض حديثه أمس عن تلقي أكثر من 9.4 مليون شخص على مستوى العالم العلاج الخاص بالتهاب الكبد الوبائي سي ، بزيادة قدرها 9 أضعاف منذ عام 2015.

وعرضت الوزيرة تقريرا تضمن إجمالي إصابات فيروس "كورونا" عالميا، وكذا إجمالي أعداد الوفيات، كما أشارت إلى إجراءات الحجر الصحي المُتخذة مع القادمين على رحلات عدد من الدول.