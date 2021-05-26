شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على آليات تطبيق التحول لنظم الرى الحديثة وتشكل لجنة عليا للتسيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على آليات تطبيق مشروع التحول لنظم الرى الحديثة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، كما وافق المجلس فى هذا الصدد أيضًا على تشكيل لجنة عليا لتسيير مشروع التحول لنظم الرى الحديثة.

جاء ذلك فى إطار استعراض مشروع تحديث منظومة الرى والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، حيث تمت الإشارة إلى أن أهداف المنظومة تتمثل فى تقليل زمن الرى، وتوفير كميات الأسمدة، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، وتوفير المياه لمساحات أراض جديدة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتحسين كفاءة نقل المياه، وزيادة الانتاجية المحصولية، فضلا عن تحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع المياه، وتقليل معدلات التلوث.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بتاريخ 26/4/2021، لعدد 28 تسوية بقيمة تقدر بأكثر من 33 مليون جنيه.