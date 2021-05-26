شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة القطارات بعد توقفها لانقلاب عربتين على خط دمياط- طنطا دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت حركة قطارات دمياط رحلتها بعد إعادة فتح خطوط السكة الحديد بدمياط، حيث انقلبت عربتين من قطار ركاب فوارغ برقم 46 بمحطة دمياط بسبب اصطدامهما بجرار سكة حديد مفرد أثناء سيره بخط دمياط/ طنطا، دون وقوع أى إصابات، ما تسبب فى تعطل حركة القطارات لمدة ساعة قبل انتظام الحركة مرة أخرى.

وأفادت مصادر بالسكك الحديدية، أن الحادث لم يسفر عن إصابات، حيث إن القطار كان فارغًا، يستعد للقيام برحلته، وأنه تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.