شكرا لقرائتكم خبر عن التنازل عن دعوى تطالب الفنان شريف دسوقى بتعويض 5 ملايين جنيه لظروفه الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار هيثم عباس، محامى المنتج شريف زلط، للمحكمة الاقتصادية بتنازل عن الدعوى المقامة ضد الفنان شريف دسوقى، نظراً لحالته الصحية التى يمر بها، معلناً المساندة الكاملة له متمنياً له سرعة تجاوز تلك المحنة والعودة أقوى مما كان.

وكانت قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى التي تطالب الفنان شريف دسوقى بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بسبب "مسلسل 100 وش"،لجلسة اليوم.

وقال هيثم عباس المحامي بصفته وكيلًا عن شريف زلط، مدير إنتاج لأحد أكبر شركات الإنتاج الفنى، أن وقائع التداعى تعود إلى تعاقد المدعى مع الفنان شريف الدسوقى لأداء دور فى مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020 ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره.

وأضافت الدعوى، أن المدعى عليه أدلى بتصريحات فى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" مدعيًا أن مدير الإنتاج المدعى لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعى أضرار مادية وأدبية مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.