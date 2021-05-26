الداخلية تكشف حقيقة وجود سيارة داخل حرم السكة الحديد في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر وجود سيارة داخل حرم السكة الحديد في المساحة الواقعة بين غرفة عامل المزلقان وشريط السكة الحديد.

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع الفيديو بشأن وجود سيارة داخل حرم السكة الحديد في المساحة الواقعة بين غرفة عامل المزلقان وشريط السكة الحديد.

بالفحص تبين أن السيارة المشار إليها مملوكة لـ (فني أول كهربائي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر -مقيم بمركز فاقوس بالشرقية)، وبسؤاله عن سب تواجدها علل ذلك لإصلاح عطل بالسكة الحديد بمنفذ قرية جهينة ومضرب الأزر بالشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارة وقائدها.