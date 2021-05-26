الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "أعمال بلطجة" بميدان أحمد زويل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمشاجرة بكفر الشيخ، وضبط أطرافها.

كان تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تحت عنوان (أعمال بلطجة وشروع في قتل بميدان أحمد زويل بمدينة كفر الشيخ).

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان كفرالشيخ من إحدى المستشفيات بوصول (ميكانيكي - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ "له معلومات جنائية")، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وتم خروجه عقب استكمال العلاج، وبسؤاله اتهم (4أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" أحدهم "نجل خالة الشاكي" مصاب بجرح قطعي باليد اليمنى) بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها، وذلك إثر وجود خلافات سابقة بينه وبين ابن خالته المشار إليه بسبب المصاهرة.

وأضاف الميكانيكي، أنه في يوم الواقعة اتصل به تليفونياً، وطلب منه التقابل معه بدائرة القسم محل الخلاف وعقب التقابل حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي المتهمين وتعدوا عليه بالضرب.

عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.