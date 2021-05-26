دافع عن مصدر رزقه فكاد يفقد حياته.. شروع عصابة المشاغبين الثلاثة في قتل سائق توك توك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تكثف قوات الشرطة جهودها لضبط متهمين هاربين شعرا مع ثالث في قتل سائق مركبة "توك توك" لسرقته بمركز الحوامدية، جنوب الجيزة.

تلقى العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بضبط الأهالي لأحد الأشخاص شرع واثنان آخران في قتل سائق "توك توك".

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية، ومعاونيه النقيبين هيثم رمضان وفاروق عبد القادر توصلت إلى أن 3 عاطلين شرعوا في سرقة مركبة "توك توك" من قائدها لكنه قاومهم ما دفعهم إلى طعنه بسلاح أبيض، وفروا هاربين.

شهامة الأهالي وسرعة الإبلاغ عن الواقعة أوقعت بأحد الجناة، وتم اقتياده إلى القسم، وأرشد عن ريكيه وجار ملاحقتهما وضبطهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدافع عن مصدر رزقه فكاد يفقد حياته.. شروع عصابة المشاغبين الثلاثة في قتل سائق توك توكير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق