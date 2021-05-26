لبيان صحه أقوالها.. عرض الطفلة المتهمة بحرق والدها على الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عرض الطفلة المتهمة بقتل والدها حرقا على مصلحة الطب الشرعي، اليوم الأربعاء؛ لبيان تعديه جنسيًا عليها، وبيان إذا كانت عذراء من عدمه وإعداد تقرير حول إصابتها.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بالعثور على جثمان مواطن، 36 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة تمامًا داخل غرفة نومه.

وذكر البلاغ أن الحادث وقع في منطقة صفط اللبن، حيث انتقلت قوة من القسم برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الواقعة وتبين من الفحص نشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا حيث كان مستغرقًا بالنوم.

وكشفت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أنه أثناء الحريق شوهدت ابنة المتوفى 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها، فألقت قوة أمنية القبض عليها وبمواجهتها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها أمس، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة عرض الطفلة المتهمة على الطب الشرعي للكشف الطبي عليها، لبيان مدى صحة أقوالها حول قيام المجني عليه بالتعدي عليها جنسيا حتى فقدت عذريتها من عدمه.