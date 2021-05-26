مفتي جماعة النصرة بمصر.. التحقيقات: روج لأفكار تكفيرية عبر "واتساب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، تفاصيل التحقيقات مع مفتي جماعة النصرة الإرهابية" في مصر، وخطيب وإمام مسجد على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

المتهم مصري الجنسية التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصى وجبهة النصرة " التابعين لها، وفق أمر إحالة المتهم.

وروج المتهم لارتكاب جرائم إرهابية بطريق غير مباشر بأن روج عن طريق مجموعتين إلكترونيتين عبر تطبيق الواتساب تحت مسمى " إفتاء ـ أسئلة وفتاوي" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف والقوة ضد العامليين بمؤسسات الدولة.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، 4 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أمام الدائرة الثالثة بمجمع محاكم طرة كأول جلسات لمحاكمته، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار.