أدارت صفحة ضد الدولة.. تفاصيل اتهام أخصائية إدارية بالانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أحالت نيابة أمن الدولة العليا، المتهمة "ج. م"، أخصائية إدارية بمستشفى إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لاتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، والترويج لاستخدام القوة والعنف قبل رجال الشرطة والجيش من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب".

ومن المقرر أن تعقد جلسات محاكمة المتهمة أمام الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، 6 يونيو المقبل.

وروجت المتهمة وفق التحقيقات لأفكار تلك الجماعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تحت اسم "المنسق العام لمجهولون ضد الانقلاب".

وجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضمت لجماعة اسست على خلاف القانون، وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، بأن انضمت لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.