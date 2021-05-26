بعد موافقة "نقل النواب" على موازنة هيئة الأنفاق.. والي: تشغيل المونوريل أكتوبر 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، اليوم الأربعاء، على موازنة الهيئة القومية للأنفاق، وبلغت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، ١٢٥،٦٣٧،٩٩٦ مليار جنيه، وبلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ١١٢،٨٤١،٥٠٠ مليار جنيه.

وقال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه قبل ست سنوات لم تكن لدينا شبكة مترو أنفاق؛ حيث كان لدينا خطان فقط لمترو الأنفاق، ولكن الآن أصبحت لدينا شبكة مترو أنفاق الخط الأول والثاني والخط الثالث والرابع.

وكشف رئيس الهيئة القومية للأنفاق عن أن المونوريل سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل، وسيكون وسيلة النقل الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ من محطة مترو أنفاق عدلي منصور، لافتًا إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تقوم بافتتاح مشروع جديد كل ٦ أشهر.

وطالب رئيس لجنة النقل المسؤولين عن مترو الأنفاق بضرورة العمل على جذب الإعلانات واستغلال المترو للإعلانات لزيادة دخله، مؤكدًا أن ظاهرة الإعلانات على الطرق العامة والمحور والطريق الدائري في مصر تحتاج إلى دراسة، وتحتاج منا إلى وقفة، حيث إن حجم الإنفاق على إعلانات الطرق "الأوت دور" في مصر نحو 15 مليار جنيه.

ودعا رئيس اللجنة المعلنين بالإعلان في مترو الأنفاق أو القنوات الفضائية، لافتًا إلى أن إعلانات الطرق السريعة والكباري تشغل قائد المركبة عن الطريق؛ مما يؤدي إلى وقوع حوادث السيارات.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة معرفة خطة الهيئة القومية للأنفاق حول كيفية سداد القروض وفوائدها، وتوضيح مبررات زيادة المبالغ المخصصة في بنود الكهرباء والمياه، وزيادة المصروفات الخدمية.