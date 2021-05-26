محافظ الجيزة يفتتح محطة مياه منيل شيحة المدمجة بمدينة أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، إن المحافظة تشهد طفرة بمشروعات مياه الشرب والتي ساهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية بـ600 ألف م3 يوميًا خلال الثلاث سنوات الماضية؛ ليصل إجمالي ما يتم إنتاجه يوميًا إلى حوالي 2.8 مليون م3 لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، لمشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة المدمجة بمركز ومدينة أبو النمرس، بعد الانتهاء من إحلال وتجديد 6 وحدات كومباكت ورفع كفاءتها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلات ضعف الضغوطات و انقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق بالمدينة.

وأوضح "راشد"، أنه تم تنفيذ المشروع على مساحة 3500 م2 لتنقية 12 ألف م3/يوم من المياه بتكلفة 15 مليون جنيه؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 12 ألف م3 لخدمة أهالي مدينة أبو النمرس بالكامل، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين وبصورة جيدة.