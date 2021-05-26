لتحسين الصرف الصحي بالأقصر.. "إسكان النواب" توافق على قرض "التنمية الإفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الإسكان برئاسة عماد حمودة، اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢١، بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر (الأقصر)، بمبلغ لا يتجاوز ١٠٨ ملايين يورو، الموقع بتاريخ ٣ مارس ٢٠٢١.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من منظومة الصرف الصحي المتكاملة والمطورة، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتعزيز الإطار المؤسسي لهذا القطاع.

ويتضمن المشروع تجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من المستوى المنزلي إلى مستوى الصرف الزراعي، وذلك من أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية وتعزيز القدرات وتحسين الآليات الخالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحي المتكاملة في صعيد مصر- الأقصر.