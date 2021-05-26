بأكثر من 500 مليار جنيه.. "نقل النواب" توافق على موازنة "السكك الحديدية" (2021- 2022)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على موازنة الهيئة القومية للسكك الحديدية، وبلغت تقديرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد ٢٠٢٢/٢٠٢١، ٣٩،٤٦٣،٥٠٠ مليار جنيه، وبلغت الخطة الاستثمارية لها للعام المالي الجديد ٢٧،١٤٢ مليار جنيه.

وقال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن لدينا سكة حديد عمرها نحو ١٧٠ سنة وتغطي معظم مناطق جمهورية مصر العربية، وعدد رحلات القطارات يوميًّا يصل إلى ٩٠٠ رحلة، وتنقل ما يقرب من مليون مواطن؛ معظمهم من محدودي الدخل.

وتابع أبو المكارم بأنه في كل دول العالم يتم تطوير السكة الحديد سنويًّا؛ وهذا الأمر يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدًّا، مشيدًا بموقف الدولة في الوقت الحالي من السكك الحديدية، وبالتالي خطة تطوير السكة الحديد في مصر مستمرة.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات إنه لا بد من مواجهة الظواهر السلبية مثل التهرب من دفع التذاكر، وأيضًا لدى اللجنة عدد من الملاحظات منها العنصر البشري ، لافتا إلى ضرورة تدريب العنصر البشري حتى يتسنى له متابعة التطور التكنولوجي، واستثمار أصول الهيئة القومية للسكة الحديد.

وأضاف رئيس لجنة النقل أن هناك حالة من الالتباس لدى المواطن الذي يلخص دور وزارة النقل في هيئة السكك الحديدية، على الرغم من وجود كم من الملفات المعنية بها وزارة النقل، لافتًا إلى أن وزارة النقل هي المحرك الأساسي للمواطن المصري، وتمثل شريان الحياة بالنسبة إليه.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بزيادة موازنة التدريب للعنصر البشري، واستثمار أصول وأموال السكة الحديد، ووضع خطة زمنية ومالية للتدريب.