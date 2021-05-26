شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تكثف أعمال احتواء تلوث ظاهرة النشع البترولي بجمشة في شمال الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



استمراراً لجهود وزارتي البيئة والبترول لأعمال المكافحة التي تتم لاحتواء التلوث الزيتي الذي ظهر شمال مدينة الغردقة نتيجة ظاهرة النشع البترولي بسبب التصدعات للصخور الجيولوجية بسبب الزلازل النشطة بمنطقة جمشة، فقد عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارتين لاحتواء ومكافحة منطقة التلوث البترولي بشمال الغردقة، وذلك بحضور الدكتورة أيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمهندس/ عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والكيميائى/ جمال فتحي مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للبيئة والأمن الصناعي، والدكتور صلاح حافظ الخبير البيئي والرئيس الأسبق لجهاز شؤون البيئة وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين .

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إلى ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمنع وصول أي تلوث زيتي لشواطئ الغردقة، وهو ما تم اتخاذه بالفعل من خلال الإجراءات الفورية التي إتخذتها للهيئة المصرية العامه للبترول بواسطة كوادر وامكانيات شركة بتروسيف ( شركة إدارة المراكز الرئيسية لمكافحة التلوث الزيتي) حيث تم عمل الآتي:

تكثيف العمالة عن طريق إستدعاء أفراد أطقم المكافحة العاملة بالمراكز الأخرى ( مركز رأس غارب، السويس ) وتم وضع الحواجز المطاطية طبقاً لنتائج برنامج المحاكاة Trajectory Model، وتم عمل مسح بحري ومسح جوي من منطقة الغردقة وحتى منطقة عمليات شركات بجبل الزيت وكذلك مسح جوي من منطقة شقير حتى من منطقة عمليات شركات جبل الزيت ويتم تجميع نواتج المكافحة ويتم التعامل معها ومعالجتها بالطرق الفنية المناسبة وبالتنسيق مع حهاز شؤون البيئة وجهاز المخلفات.

كما تم مناقشة الاجراءات التي يجب اتخاذها لمنع تكرار التسرب الزيتي وكيفية التصدى لها،ومنها اجراء عدة دراسات تم الاتفاق عليها للوقوف على السبب الرئيسى للمشكله، حيث سيقوم فريق العمل من الهيئة العامة للبترول بإعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشمل دراسة جيولوجية ومسح بحرى وتحاليل عينات مياه من الآبار وغيرها مؤكدة ضرورة تحديد موعد سريع للانتهاء من تلك الدراسات. ووضع خطة متكاملة لمنع تكرار هذه الظاهرة بناء على مخرجات الدراسات التي سيتم اعدادها .

وأكدت وزيرة البيئة أن العلاقة بين البيئة والبترول تم تأسيسها بناء على روح التعاون والتفاهم والمساعدة والدعم، وسيتم العمل سويا لحل مشكلة شمال الغردقة بنفس روح العمل فيما يتعلق بالصرف الصناعي بخليج السويس، مشيرة إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية بات أمراً هاما للغاية ويصب في صورة مصر والتطور الكبير الذي حدث بقطاع البترول والثروة المعدنية. موضحة انه سيتم تقييم الحالة البيئية بمنطقة شمال الغردقة التي شهدت هذا الحادث.

