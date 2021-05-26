شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: لقاحات كورونا المتداولة في مصر آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن نظام تداول المستحضرات بالسوق المصري لا يتم إلا بعد موافقة هيئة الدواء المصرية، وأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر جراء جائحة فيروس كورونا، فقد تم اللجوء إلى إجراءات استثنائية متمثلة في منح الشركات المنتجة للقاح رخصة الاستخدام الطارئ.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن رخصة الاستخدام الطارئ مؤقتة ولها إجراءات محددة يتم من خلالها تقييم الملفات بصورة تفصيلية، وعمل اختبارات معملية على عينة اللقاحات، وبعد حصول الشركة على رخصة الاستخدام الطارئ يحق لها إدخال شحنات من اللقاح داخل مصر.

وأشار إلى أنه لا يتم الاكتفاء بحصول اللقاحات على رخصة الاستخدام الطارئ من الدول المرجعية المعتمدة فقط، حيث أن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء هدفها التأكد من جودة ومأمونية اللقاحات قبل دخولها مصر.

وبعث في ختام حديثه برسالة طمأنة للمواطن المصري؛ مؤكدا أن جميع اللقاحات التي حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ في مصر آمنة وذات جودة.