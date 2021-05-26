شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح مشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع تأهيل محطة مياه منيل شيحة المدمجة بمركز ومدينة أبوالنمرس وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد عدد 6 وحدات كومباكت ورفع كفائتها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلات ضعف الضغوطات وإنقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق بمدينة أبوالنمرس.

وعقب الافتتاح، أطلع على مكونات المشروع الذي تم تنفيذه على مساحة 3500 م٢ لتنقية 12 ألف م3/يوم من المياه بتكلفة 15مليون جنيه والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة إلى 12 ألف م3 لخدمة أهالي مدينة أبوالنمرس بالكامل وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب النقية للمواطنين وبصورة جيدة.

وعقب الافتتاح، حرص على إجراء جولة تفقدية داخل أروقة المشروع للإطلاع على غرف التشغيل وماخذ المحطة والمعامل، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة تشهد طفرة في مشروعات مياه الشرب والتي ساهمت في زيادة تقدر ب600 ألف م 3 يوميآ للطاقة الإنتاجية خلال الثلاث سنوات الماضية لتصل إجمالي ما يتم إنتاجه يوميآ لخدمة المواطنين حوالي 2،8 مليون م3.