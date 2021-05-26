شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تعلن نقل تبعية مبني طوارئ فاقوس لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفي فاقوس النموذجى، لمتابعة إجراءات نقل تبعية مبني الطوارئ بمستشفي فاقوس النموذجي، إلى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وذلك على رأس لجنة موسعة من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والتي تضم مديري الإدارات الفنية المختلفة «الإدارة العامة للطب العلاجي، والتخطيط، والشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، والموارد البشرية، والتموين الطبي، والإدارة الهندسية»، ومدير ورؤساء الأقسام الطبية بمستشفي فاقوس النموذجي، بحضور لجنة من الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، برئاسة الدكتور سامح عشماوي نائب رئيس الأمانة.

تفقد وكيل الوزارة ونائب رئيس الأمانة، مبنى الطوارئ والأقسام الطبية والتجهيزات المختلفة بالمبني، كما عقدا اجتماعا تم خلاله مناقشة آليات تنفيذ نقل تبعية المبني للأمانة، وكذلك مناقشة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمبني، وسبل التعاون المشترك بين مبني الطوارئ وباقي الأقسام الطبية الأخري وغير الطبية بالمستشفي في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، كما تم مناقشة احتياجات المستشفي من التخصصات الملحة، وتوفير القوي البشرية اللازمة لها.