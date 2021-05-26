شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الوكالة الفرنكوفونية يزور الجامعة المصرية اليابانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد زيارة جامعة الإسكندرية، الأربعاء، استقبل ‏الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفد من الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، برئاسة الدكتور سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية الفرنكوفونية،لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية والوكالة في كل المجالات الثقافية والعلمية والتعليمية ثم قام وفد الوكالة بجولة بالحرم الجامعى والمعامل والمدن الجامعية .

وقال «الجوهري»، إن الجامعة المصرية اليابانية فازت بمنحة الوكالة الفرنسية والفرنكوفونية لريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة بعد التنافس مع 70 جامعة محلية ودولية، بعد أن شاركت الجامعة بمقترح يشمل العديد من الأنشطة والمحاور ومنها وضع استراتيجيتها في الحوكمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والأنشطة المرتبطة بالحاضنة التكنولوجية وبناء قدرات الموظفين بالجامعة والجامعات المصرية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط.

حضر اللقاء، الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، والدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي والدكتور عاطف الشبراوي.

بعد جامعة الاسكندرية .. وفد الوكالة الفرنكوفونية يزور "المصرية اليابانية" (صور)

بعد جامعة الاسكندرية .. وفد الوكالة الفرنكوفونية يزور "المصرية اليابانية" (صور)