شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية لأعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فضلاً عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية والتي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

وفي إطار ذلك؛ تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال قطع الفرمة والحفر بمدخل قرية عرب الرمل تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، كما تابع أعمال الرصف بشارع داير الناحية بقرية شبرابخوم بطول 700 متر تنفيذ مديرية الطرق، فضلا عن متابعة أعمال الرصف ووضع الطبقة النهائية بشارع داير الناحية بقرية كفور الرمل بناحية الوحدة المحلية بميت برة وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من تنفيذ كافة المواصفات الفنية والالتزام بمعايير الجودة، وكذا متابعة الأعمال الانشائية للأرصفة وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك بجوار حديقة شارع عبدالمحسن الصباحى تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال الرصف بشارع الحرية بميت شهالة بطول 2 كم، بالإضافة إلى متابعة أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بشارع النصر وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي بالمدينة، مؤكدا على تذليل كافة العقبات للإسراع في معدلات التنفيذ لتحقيق نقلة نوعية للنهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز.

وفى ذات السياق، قام رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بمتابعة أعمال دمج ودك طبقة الأساس بشارع درب الخلايفة تمهيدا لأعمال الرصف، مؤكدا على الشركة المنفذة بزيادة معدلات التنفيذ وكذا الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية للانتهاء من أعمال الرصف وفق الجداول الزمنية المقررة .

وفى منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال وضع طبقة السن بطريق سنجرج بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة سلطان تمهيدا لأعمال الرصف، وكذا متابعة أعمال الرصف بطريق داير الناحية بناحية الوحدة المحلية بسدود بطول 1 كم من الجهتين، فيما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمتابعة أعمال فرد طبقة السن ببحري المدينة وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله تنفيذ مديرية الطرق .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير والالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة وفق الجدول الزمني لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري.