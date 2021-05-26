شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً الأربعاء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة بالمحافظة، والعقيد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، وعدد من رجال القوات المسلحة، والقيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات المعنية بتنفيذ المبادرة.

تناول الاجتماع مناقشة خطة إخلاء منازل الأسر الأولى بالرعاية المزمع تطويرها ضمن سكن كريم، حيث تستهدف المبادرة إعادة تأهيل 13363 منزلا في مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص من خلال إعادة تأهيل تلك المنازل على 4 مراحل، تستغرق كل منها ثلاثة شهور بحد أقصى.

كما تناول الاجتماع عرض للموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة، إضافة إلى مناقشة عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات مثل تخصيص قطع أراض لإقامة محطات رفع صرف صحي، وكذا موافقة وزارة الموارد المائية والري لربط بعض محطات المعالجة الثلاثية على المصارف، كما وجه محافظ قنا الجهات المعنية بتذليل تلك التحديات في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات التي عقدتها المحافظة لاستيفاء كافة الدراسات والبيانات الخاصة بالمشروعات، التي تم إدراجها في خطة التنفيذ لتطوير البنية التحتية لعدد 86 قرية موزعة على المراكز الخمسة بإجمالي استثمارات تخطت 14. 5 مليار جنيه.