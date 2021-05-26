شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكولات تعاون بين جامعتي أسوان وخايين الإسبانية والبعثة المصرية الإيطالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى أسوان الجامعي بأسوان توقيع العديد من البروتوكولات العلمية والبحثية مع منطقة آثار أسوان، ومنها بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان وجامعة خايين الإسبانية وأيضًا البعثة المصرية الإيطالية العاملة في حفائر المنطقة المحيطة بالأغاخان بغرب أسوان، وذلك في إطار توقيع الكشف على المومياوات.

وأشاد الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالتعاون المثمر مع منطقة آثار أسوان والنوبة والبعثات الأجنبية العاملة بمنطقة أسوان.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان، إن ذلك يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين جامعة أسوان والبعثة المصرية الإيطالية العاملة في حفائر المنطقة المحيطة بالأغاخان بغرب أسوان، والتي من خلالها سيتم استخدام التصوير بالأشعة لبعض المومياوات المكتشفة في حفائر البعثة المصرية الإيطالية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.