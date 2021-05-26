شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وتبطين ترعة بحر الحجر بمركز ههيا في الشرقية بتكلفة ٥٦ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سحر لطفي، رئيسة مركز ومدينة ههيا بالشرقية، إنه جارٍ تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بحر الحجر وفروعها، ما بين الوحدات المحلية بالمهدية ومنزل حيان بطول ١٨ كيلو وبتكلفة ٥٦ مليون جنيه، موضحة أنه تم البدء في تنفيذ الأعمال في ١٠ يناير الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في ٢٦ ديسمبر المقبل بنسبة تنفيذ ١٢٪، لدخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد، بهدف الحفاظ على المياه اللازمة للزراعة بما يحقق عدالة التوزيع للمياه بين المزارعين، مؤكدة التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال بالمشروع، حتى يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.

من جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بحر الحجر وفروعها، ما بين الوحدة المحلية بالمهدية ومنزل حيان بطول ١٨ كيلو وبتكلفة ٥٦ مليون جنيه بمركز ومدينة ههيا.

أشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.