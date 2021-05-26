شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف يستعرض المخطط الإنشائي للنادي الاجتماعي بتكلفة 11 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، المخطط الإنشائي للنادي الاجتماعي، والذي أعدته وحدة الاستشارات والدعم الهندسي والتكنولوجي بكلية الهندسة.

وأوضح رئيس الجامعة أن النادي الاجتماعي يقع على مساحة 6 أفدنة ويشمل مباني إدارية وأماكن ترفيهية وملاعب رياضية وحمامات سباحة، بالإضافة إلى منطقة مطاعم، ومساحات خضراء، بالإضافة إلى فنادق للنزلاء.

وأكد الدكتور منصور أن الهدف من إنشاء النادى تقديم كافة خدماته لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والزائرين، مؤكدا أن النادى سيكون ملتقى مناسبًا يؤدى دوره على الوجه الأمثل لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.