شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 53 حالة إزالة وتحرير 19 محاضر إشغال طريق في حملات بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة إشغالات مكبرة بنطاق المدينة بشوارع بور سعيد والجيش والجلاء وشاهين، وذلك لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين، أسفرت عن تنفيذ 18 حالة إزالة فورية وتحرير ١٥ محضر إشغال طريق، وتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعه حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع شرطة المرافق بتنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع الجمهورية، وأسفرت عن تنفيذ 35 حالة إزالة فورية وتحرير 4 محاضر إشغال طريق، وأكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان على رفع كافة الإشغالات والتشديد على أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بعدم افتراش الأرصفة والطريق العام تيسيرا للحركة المرورية وتم التعامل بكل حزم مع المخالفين.

وفي الباجور، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وبالتنسيق مع شرطة المرافق عن شن حملة مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة والغير مرخصة والمنتهية ترخيصها في التوقيتات المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على استمرار شن الحملات المكبرة لرفع اللافتات والاعلانات المخالفة وإزالة جميع الإشغالات بالطرق والشوارع بنطاق المدينة حفاظاً على حقوق الدولة والمظهر الحضاري للمدينة .

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية لرفع وإزالة كافة الإشغالات والإعلانات المخالفة والعشوائية بنطاق المحافظة، مؤكدا على تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين .