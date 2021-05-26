شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في وزارات وهيئات ومصالح حكومية في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات وننشر العديد من الوظائف المطلوبة حاليا من الوزرات والهيئات والمصالح الحكومية والتي تشمل قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية التابعة لوزارة التنمية المحلية ومديرية الشباب والرياضة بقنا التابعة لوزراة الشباب والرياضة وديوان عام محافظة الدقهلية التابعة لوزارة التنمية المحلية وبعض الجامعات المصرية مثل جامعة الزقازيق وجامعة الأقصر وجامعة عين شمس وجامعة بنها والتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1- اسم الوظيفة: مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

جهة العمل قطاع النقل البحري

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة النقل

الوصف العام للوظيفة

​يختص شاغل الوظيفة بالإشراف علي أعمال القضايا والتحقيقات والرأي والعقود

المهارات الأساسية

​إجتياز البرنامج التأهيلي للترقي لوظائف مديري العموم

المهارات الفنية

​قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب

تاريخ إنتهاء التقدم 16/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات باسم السيد اللواء بحري / رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعد لذلك وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بمقر قطاع النقل البحري 4 شارع البطالسة – باب شرقي – إسكندرية

المستندات المطلوبة

​1- بيان الحالة معتمد موضحا به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير او بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم – الـدورات التدريبية ( مدتها ونوعها ومكانها ) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخـــرى يرى المتقدم إضافتها ).

2- بيان يوضح أبرز الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.

3- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.

4- عدد 9 صور شخصية 4×6

5- صورة الرقم القومي.

6- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور

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2 - اسم الوظيفة: مدير عام الإدارة العامة لشئون التجارة الداخلية

جهة العمل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التنمية المحلية

الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة جهاز التجارة الداخلية بمديريات التموين والتجارة الداخلية من المستوى (أ) وتختص بالإشراف على تقرير الاحتياجات من السلع غير الغذائية بدائرة المحافظة والاشراف على عمليات مراقبة تنفيذ احكام القوانين الخاصة بالمعاملات والغرف التجارية – الاشراف وتحديد حصص الإدارات التموينية من السلع المختلفة الغير غذائية في حدود الخطة المقررة للمحافظة طبقا للأسس التي تضعها جهات الاختصاص

أداء ما يسند الية من اعمال أخرى

المهارات الأساسية

​اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة

المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه - معرفة شاملة بالقوانين التي تحكم العمل ولائحته كل في مجاله

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية قدرها سنة من المستوى الوظيفى الأول (ا) او قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عام على الأقل تتفق مع طبيعة الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عالي مناسب مع مزاولة العمل في الدرجة الأدنى المدة القانونية

تاريخ إنتهاء التقدم 27/05/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب شغل إحدى هذه الوظيفة التقدم بطلب باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية

المستندات المطلوبة

​(أصل + 6 صور) كل ملف يحتوي استيفاء النموذج المعد لذلك على ان يرفق به

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بدون كشط وتوقيع باسم المختصين وفقا للنموذج المعد المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.+ شهادة قانونية

بيان بأبرز إنجازاته واسهاماته في الوحدة مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ان وجدت . تطوير أنظمة العمل / تطوير لوائح العمل / تدريب المرؤسين / المشاكل والشكاوى/ قاعدة المعلومات / تحسين الخدمات للمتعاملين / زيادة موارد الوحدة

عدد (2) صورة شخصية مقاس 4x6

طلب باسم السيد / الوزير محافظ الدقهلية رئيس اللجنة الدائمة للقيادات

بيان بالمقترحات التطويرية للوظيفة المتقدم لها ليحسن أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط اجراءاته

لن يلتفت لاى طلبات تقدم للامانة الفنية بالبريد او ترد لها بعد الميعاد المحدد لها بالاعلان​

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4 - اسم الوظيفة: مدير عام الادارة العامة للرياضة

جهة العمل مديرية الشباب والرياضة بقنا

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة الشباب والرياضة

الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على رأس الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقنا

وتختص بالاشراف على تنفيذ كافة اعمال الرياضة داخل المديرية في كافة القطاعات الحكومية والمشروعات​

المهارات الأساسية

المعرفة الكافية بإحداى اللغات الاجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الالي

اجتياز الاختبارات المقررة​

المهارات الفنية

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

إجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة ​

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية قدرها سنة على الاقل في المستوى الوظيفي الأول ( أ )

(وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الادارى للدولة )

قضاء مدة خدمة كلية (17) عاما وتتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

بكالوريوس تربية رياضية

تاريخ إنتهاء التقدم 24/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

تقدم الطلبات والمستندات باسم السيد / رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وتسلم باليد للامانة الفنية للجنة القيادات بديوان عام محافظة وذلك خلال المدة الموضحة انفاً اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد بعد الميعاد المحدد بعاليه

المستندات المطلوبة

إستيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف إدارة الموراد البشرية بمديرية الشباب والرياضة بقنا للجنة الوظائف القيادية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف

على ان يرفق بالطلب (عدد 7 ملفات احدهم معتمد ومختوم بختم حي والباقي صور منها لكل ملف منها متضمن مايلي:-

عدد 4صور شخصية 4/6

صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة وسارية

بيان بالحالة الوظيفية من جهة عمل المتقدم متضمناً كافة البيانات الوظيفية خاصة اخر ثلاث سنوات لكل من مراتب ودرجات تقويم الاداء ؛ وكذا الجزاءات عن ذات الفترة

شهادة قانونية بالموفق من التحقيقات او الاحالة للمحاكمة التأديبية او الجنائية او الوقف عن العمل

مقترح المتقدم التطويري للوحدة او احد انشطتها لتحسين اداء الواحدة وتطوير انظمة العمل وتبسيط إجراءاته في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وذلك وفقا لنموذج مقترح التطوير المرفق بقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017 ورقياً

المستندات الدالة على الدورات التي حصل عليها المتقدم خلال حياته الوظيفية

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازات المتقدم المسابقة

المستندات الدالة على قدرات المتقدم العلمية من مؤهلات أعلى وإجادة لغات اجنبية والحاسب الالي والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث

(وبالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الاداري للدولة )

الالتزام التام بتقديم شهادة الخبرة والسيرة الذاتية بالنسبة للسادة ضباط القوات المسلحة والشرطة ؛ ومقترح الوظيفة المتقدم لها على ان يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر طبقاً لنموذج مقترح التطوير المرافق بقرار وزير التخطيط والمتابعة رقم 95 لسنة 2017

صورة طبق الاصل من الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات الشكر والتقدير والمؤتمرات التي شارك فيها والبعثات للخارج

تقديم ما يفيد سيرة ذاتية شخصية باللغة العربية وشهادة قانونية إن أمكن للمدنييين من خارج الجهاز الاداري وشهادات الخبرة عن مدة الخدمة السابقة المذكورة في السيرة الذاتية

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5 - اسم الوظيفة: مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

جهة العمل ديوان عام محافظة الدقهلية

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التنمية المحلية

الوصف العام للوظيفة

​الاشراف على الاعمال الخاصة بالشئون المالية والإدارية والموارد البشرية

المهارات الأساسية

​اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم (81) لسنة2016 ولائحته التنفيذية

المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد (1) على الأقل في وظيفة من المستوي الأول (أ) ، أو قضاء مدة خبرة كلية مقدارها (17) عاما على الاقل تتفق مع طبيعة الوظيفة بالنسبة للعاملين من خارج الوحدة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال يتوائم مع طبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 07/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من يرغب في شغل الوظيفة المعلن عنها التقدم بطلب باسم السيد الدكتور الوزير/ محافظ الدقهلية وتسليمة باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بإدارة الموارد البشرية- قسم التعيينات

المستندات المطلوبة

​عدد (8) ملفات (أصل +7 صور للملفات) كل ملف يتضمن على الاتي:

1- بيان حاله وظيفية معتمد ومختوم وحديث من الجهة التابع لها موضح به كل بيانات المتقدم وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات.

2- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة من الجهة التابع لها.

3- بيان بأبرز الانجازات والاسهامات للمتقدم طوال مدة خدمته مدعما ذلك بالمستندات المؤيدة.

4- مقترح وافي لتطوير الوحدة او أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط اجراءاته.

5- صورة البطاقة الرقم القومي سارية.

6- عدد (2) صورة شخصية

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6 - اسم الوظيفة أمين كلية الهندسة

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوصف العام للوظيفة

​يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية.

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف.

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب.

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

النوع المطلوب ذكر; أنثى.

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

تاريخ إنتهاء التقدم 21/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.

المستندات المطلوبة

​بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة.

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه.

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

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7 - اسم الوظيفة أمين كلية الحقوق

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

​يتولى شاغلها الاشراف العام على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 22/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها.

المستندات المطلوبة

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة.

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه.

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات​.

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8 - اسم الوظيفة أمين كلية الزراعة

جهة العمل جامعة الزقازيق

نوع الوظيفة إدارية عليا.

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوصف العام للوظيفة

​يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية.

المهارات الأساسية

​قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والأهداف

المهارات الفنية

​اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 22/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها

المستندات المطلوبة

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات

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9 - اسم الوظيفة: مدرس

جهة العمل جامعة الأقصر – كلية السياحة والفنادق

نوع الوظيفة تخصصات أخرى

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

​الاعلان عن شغل وظائف اعضاء هيئة التدريس لوظيفة (مدرس) بالتعيين أو النقل من الجامعات المصرية الحكومية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك على النحو الآتي:-

م القسم العدد المطلوب التخصص المطلوب 1 قسم الدراسات السياحية 2 2 قسم الارشاد السياحي 1 تخصص مصري قديم 3 قسم الارشاد السياحي 1 تخصص حديث ومعاصر إجمالي ​ 4 ​



المهارات الأساسية

​أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972مـ بشان تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما- وأن يكون المتقدم مصري الجنسية

المهارات الفنية

ان يجيد اللغة الانجليزية اجادة تامة

لا يجوز للمتقدم للإعلان والذي تنطبق عليه شروط التعيين وتم تعيينه بان يتقدم بطلب للنقل أو للسفر للإعارة وكذلك اجازة خاصة إلا بعد مرور ست سنوات على الاقل لشغل الوظيفة ويقدم اقرارا كتابيا يقر فيه بذلك

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وان يرفق المتقدم ضمن اوراق التقدم شهادة بانه كان محمود السيرة وحسن السمعة مختومة من الجهات التي سبق له العمل بها

يًشترط توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس (اجتياز المقابلة الشخصية)

بالنسبة لطلبات النقل

ان يكون المتقدم معينا على الدرجة العلمية المبينة بالإعلان بإحدى الجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

ارفاق موافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الجامعة المختص

تقديم بيان حالة وظيفية

ان يجتاز المقابلة الشخصية

الشروط الواردة بالأعلان على مسئولية الجهه​

سنوات الخبرة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق من قسم الدراسات السياحية أو الارشاد السياحي بكليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات- وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في ذات التخصص المطلوب من إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو الاجنبية المعادلة من المجلس الاعلي للجامعات ويفضل من لديه خبرة بحثية وابحاث منشورة في مجال تخصصه

التقدير أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في السياحة والفنادق بتقدير عام جيد جدا على الأقل من قسم الدراسات السياحية أو الارشاد السياحي بكليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات

العمر يشترط في المتقدم إلا يزيد السن عن (40) سنة وقت نشر الاعلان

تاريخ إنتهاء التقدم 05/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 4

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبات على استمارة 167 ع .ح باسم السيد الأستاذ الدكتور / عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر- وتقدم الطلبات باليد بمقر كلية السياحة والفنادق بالأقصر – مدينة طيبة الجديدة- وعلى العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة على التقدم للإعلان- ولن يلتفت للطلبات التي ترد عن طريق البريد أو التي ترد قبل نشر الإعلان أو بعد انتهاء فترة التقدم للإعلان أو الطلبات غير المستوفاة ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذا الاعلان على موقع جامعة الاقصر وللاستفسار التواصل مع ادارة الكلية

المستندات المطلوبة

​السيرة الذاتية للمتقدم

شهادة التخرج

شهادة تقديرات السنوات الدراسية في مرحلة البكالوريوس

شهادة الماجستير معتمدة ومختومة

شهادة الدكتوراه معتمدة ومختومة

عدد ثلاث نسخ من الانتاج العلمي ( رسالة الماجستير والدكتوراه والابحاث ...)

الشهادات العلمية الحاصل عليها

الشهادات الدالة على الخبرة والوظائف السابقة والشهادات الدالة على اجادة اللغة الانجليزية

الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة

عدد 6 صور شخصية حديثة

صورة بطاقة الرقم القومي

صورة من شهادة الميلاد المميكنة

موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان وعلي العاملين الذين سبق انهاء خدمتهم التقدم ببيان حالة وظيفية من جهة عملهم السابقة موضحا به سبب انهاء الخدمة وفي حالة عدم العمل يتم التقدم بإقرار كتابي يقر فيه المتقدم بعدم عمله

صحيفة الحالة الجنائية موجهة لكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر​

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10 - اسم الوظيفة مدير عام المكتبات

جهة العمل جامعة بنها

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

​تختص الوظيفة بوضع السياسات العامة لمكتبات الجامعة ووضع البرامج التنفيذية الخاصة بها ومتابعة تنفيذها

المهارات الأساسية

​استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشــــغل الوظيفة وانجازاته – الحصــــول على البرامج التدريبية المتطلبة لشغل الوظيفة المعلن عنها- تقديم مقترح وافيا لتطوير الوظيفة وتحسين أدائها وتبسيط الإجراءات محدد المدة وقابل للقياس

المهارات الفنية

​القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات والإبداع وحل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع

سنوات الخبرة

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفه من المستوى الوظيفي الأول أ أو قضاء مدة كليه مقدارها سبعه عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعه عمل الوظيفة

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل عال مناسب لطبيعة عمل االوظيفة

تاريخ إنتهاء التقدم 10/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​تقدم الطلبــات شخصيــا وتسلم باليد باسم السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنها

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات والأجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين

بيان تفصيلي عن ابرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة 0

المقترحات بتطوير العمل بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها

إن يكون لديه شهادات معتمدة تفيد :-

القدرة على التعامل مع الحاسب الالى

سابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية ان وجد

مدى إجادة إحدى اللغات الأجنبيه

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11 - اسم الوظيفة: العديد من الوظائف لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

جهة العمل جامعة بنها

نوع الوظيفة: العديد من التخصصات

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

​كما هو موضح بالمرفق​

المهارات الأساسية

النوع المطلوب ذكر; أنثى

تاريخ إنتهاء التقدم 27/05/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة :

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

جميع تفاصيل المطلوبة للوظائف بجامعة بنها :

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12 - أسم الوظيفة: أمين كلية العلوم

جهة العمل: جامعة عين شمس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المهارات الأساسية

القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار– اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب الالى.

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ ). أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما«على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل دراسى عالى يتواءم مع نوع وطبيعة االعمل

تاريخ إنتهاء التقدم 01/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

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13 - اسم الوظيفة :مديرعام الادارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص



جهة العمل جامعة عين شمس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المهارات الأساسية

​القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار– اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب الالي

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ ). أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما«على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل دراسى عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 01/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

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14 - اسم الوظيفة: امين كلية البنات



جهة العمل جامعة عين شمس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المهارات الأساسية

​القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار– اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب الالى.

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ ). أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما«على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف )

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​ مؤهل دراسى عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 01/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

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15 - أسم الوظيفة: امين كلية التجارة

جهة العمل جامعة عين شمس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

المهارات الأساسية

​القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار– اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب االالي

المهارات الفنية

​الخبرة في مجال تخصصه

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ ). أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما«على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

مؤهل دراسى عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 01/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

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16 - اسم الوظيفة: مدير عام الادارة العامة للعلاقات الثقافية

جهة العمل جامعة عين شمس

نوع الوظيفة إدارية عليا

أسم الوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الوصف العام للوظيفة

المهارات الأساسية

​القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والتجديد والابتكار– اجتياز البرامج التدريبية لشغل الوظيفة وفقا«لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون-الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية – شهادة إجادة استخدام الحاسب الالى

المهارات الفنية

​الخبرة في مجال تخصصه

سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الاول ( أ ). أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما«على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ( طبقا لقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف )

النوع المطلوب ذكر; أنثى

المؤهل

​مؤهل دراسى عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 01/06/2021

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة 1

بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​على من تنطبق علية شروط شغل الوظيفة التقدم شخصيا«لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة– بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون – جامعة عين شمس – العباسية- القاهرة

المستندات المطلوبة

​بيان حالة وظيفية معتمد موضحا«به ( الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه

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