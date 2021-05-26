شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. وزير التموين يفتتح أول مجمع نموذجي لتقديم جميع خدمات الوزارة ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدا الخميس، أول مكتب نموذجي يقدم جميع خدمات وزارة التموين «السجل التجاري والعلامات التجارية، حماية المستهلك ،الدمغة والموازين ،جميع خدمات بطاقات التموين» بمحافظة بورسعيد .

ويأتي ذلك انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة _مصر 2030، وتيسيراً على المواطنين في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر. ‏

وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أكد انه تم إعداد خطة لتطوير وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة كما انه تم إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، حيث ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ،كذلك تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين ومن تلك الخدمات خدمه الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري.