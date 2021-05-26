شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع تطورات أعمال مبادرة «حياة كريمة» بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على متابعته المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وأخر التطورات وتذليل كافة العقبات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية الريف المصري.

تابع محافظ المنوفية نسب تنفيذ الأعمال بالوحدات القروية التابعة لمركز أشمون والذى يشمل تطوير البنية الأساسية والقطاعات الخدمية بــ 54 قرية ويخدم ما يزيد عن 900 ألف نسمة، مؤكدا بأن إجمالي عدد المشروعات المقرر العمل بها هو 1108 مشروع بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والكهرباء والغاز الطبيعي وتحسين البيئة والطرق والنقل وقطاع الاتصالات .

أكد الاستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون على أن العمل جاري على قدم وساق في كافة القطاعات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، حيث جاري حالياً الانتهاء من مد شبكات الغاز بإجمالي أطوال 37 ألف و595 م بنسبة تنفيذ 97،6% لعدد 129 شارع بقرية شما، بالاضافة إلى استمرار العمل لتوصيل وإحلال وتجديد شبكات مياه لعدد 30 شارع بطول 2716 م بنسبة تنفيذ 65%، وتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة داخل الحيز العمراني بطول 2040 م بعدد 9 شوارع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم تنفيذ حوالي 820م طولي لمد خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية ساقية المنقدي.

كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم الإنتهاء من صب أعمدة الدور الخامس وجاري شد السقف الخاص بمدرسة الشهداء بشما، وجاري أعمال المحارة والكهرباء والنجارة بالدور الأرضي من نفس المدرسة بنسبة تنفيذ 60%، بالاضافة إلى أنه تم الانتهاء من صب الدور الثالث وجاري شد الشدة الخشبية لاعمدة الدور الرابع لجناح مدرسة عبدالسلام وهبه بشما بنسبة تنفيذ 40%.

وأكد محافظ المنوفية على تقديم الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية وذلك في إطار حرص القيادة السياسية لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات، مضيفاً أن هذه المبادرة تعد مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الانسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية.