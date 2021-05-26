شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: سلالة كورونا الهندية ظهرت في 4 دول عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مها طلعت مستشارة بمنظمة الصحة العالمية إن جائحة فيروس كورونا المستجد كشفت ضعف في البرامج الصحية في العديد من الدول.

وكشفت «طلعت» خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «على مسئوليتي» المُذاع على قناة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، أسباب تحذير منظمة الصحة العالمية من خطر قادم أمس الثلاثاء، موضحة لأنه إذا لم نبدأ في تحسين النظم الصحية سنتعرض لخطر آخر يشبه انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تكون أسوء أو أقل.

أضافت: «سلالة كورونا الهندية ظهرت في دول أخرى كثيرة في أوروبا وأمريكا وليس الهند فقط، كما أنه يوجد في أربع دول عربية في إقليم شرق المتوسط ولكن لم يتسبب في حدوث نفس المشكلات التي سببها في الهند، لأنه حين ظهر في الهند تزامن مع مناسبة دينية والتي شهدت تجمعات كبيرة بدون التزام بالإجراءات الاحترازية مما جعله ينتشر بشكل كبير».