شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أطنان زيت صناعي مجهول المصدر بـ«العاشر من رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، من تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الكيماويات بالمنطقة الصناعية التالثة لوجود خامات إنتاج مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على ٤ تانك أبيض اللون بداخل كل تانك ١٠٠٠ كيلو زيت صناعي يستخدم في الأغراض الصناعية للبلاستيك، بإجمالي ٤ طن زيت صناعي على ذمة المحضر.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير ٣ محضر جنح ادط ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.