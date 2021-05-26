شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة بنها تعلن رفع الطوارئ استعدادا لامتحانات الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إنه سيتم برفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة الامتحانات، وتوفير جميع الامكانيات والمستلزمات من اشعات وتحاليل وبنك الدم وتواجد جميع الاطقم الطبيه(اطباء تمريض فنيين) وعاملين، مشيرا إلى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات قيادات وزارة التعليم العالي والجامعة وكلية طب بنها.