شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المدرسين والعاملين بالإدارة التعليمية بفاقوس بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار المتابعة الميدانية والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفي إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

قام وكيل الوزارة بالمرور على الفرق المتحركة والمتواجدة بالإدارة التعليمية بفاقوس، لمتابعة تطعيم المدرسين والعاملين بالإدارة بلقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتم التأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، كما تم التأكد من تقديم الخدمة للعاملين والمدرسين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للعاملين والمدرسين بعد التطعيم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩