شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم إزالة 6حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 2100متر بزمام مركز ومدينة الفشن،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 373 حالة تعد على إجمالى مساحة 143 ألف و211 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى صباح اليوم».

فيما أشار «أحمد إبراهيم»إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخرمارس الماضى وتسمر لمدة ثلاثة أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ«د.محمد هاني غنيم»للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.