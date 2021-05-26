شكرا لقرائتكم خبر عن «رئيسنا قوي وحكيم.. وكمان إنسان قلبه كبير».. دينا الشربيني توجه رسالة للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الفنانة دينا الشربيني، رسالة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكتبت دينا الشربيني: «بجد كلنا بنحبك، سيادتك مش بس رئيس عظيم سيادتك كمان إنسان عظيم كل الفخر والتقدير».

وأضافت، عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع «إنستغرام»: «رئيسنا قوي، حكيم وكمان إنسان قلبه كبير، ربنا يخليك لمصر ولكل شعب مصر».

وأتمت قائلة: «يا بختنا بيك».

حساب دينا الشربيني على انستجرام

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، قد أبدى اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقى، الذي تعرض مؤخرا لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

كما أعربت نقابة المهن التمثيلية، في بيان عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته برعاية وعلاج الفنان شريف دسوقي، في أزمته الصحية.

ويعاني دسوقي من مرض السكري منذ سنوات، وخضع لعملية بتر قدمه إثر جرح قديم، خلال الساعات الماضية، غير إن الحالة الصحية له وبالتحديد النفسية سيئة للغاية بعد أن علم ما حدث لقدمه.

وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له قررت المخرجة كاملة أبوذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج.

الفنان شريف دسوقي، كان حاز على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما ذاع صيته حينما شارك في بطولة «مسلسل بـ100 وش»، الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.