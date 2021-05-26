شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلي للأثار»: استمرار إرجاء تطبيق الأسعار الجديدة لرسوم زيارة الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا بمقر الوزارة بالزمالك، مساء أمس، حيث استهل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الجلسة باستعراض أعمال عددا من المشروعات الأثرية، والتي من المقرر افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة؛ منها مشاريع ترميم كل من المقبرة الجنوبية بمنطقة آثار سقارة، وقصر محمد على بشبرا، وجامع الطنبغا المارداني بالقاهرة التاريخية، ووكالة الجداوي بمدينة إسنا.

كما تم الإتفاق خلال الجلسة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالترويج لهذه الافتتاحات الوشيكة.

ووافق المجلس في جلسته أيضا على استمرار إرجاء تطبيق الأسعار الجديدة لرسوم زيارة الأجانب للمناطق الأثرية والمتاحف حتى مايو ٢٠٢٢، وذلك استمرارا لسياسة الوزارة لدعم السياحة الثقافية وربطها بالسياحة الشاطئية، والعمل على جذب المزيد من السياحة الوافدة إليها عن طريق تشجيع رحلات اليوم الواحد من مدن البحر الأحمر إلى وادي النيل.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسوبق السياحة الثقافية، لـ«المصري اليوم»، إن استمرار إرجاء الأسعار الجديد، أمر ايجابي من جانب الجهة الادارية تقديرا للظرف الراهن لواقع حركة السياحة العالمية، متوقع أن انتشار اللقاح وتطعيم العاملين في القطاع السياحي سوف يؤدي إلى تحسن في الطلب على السياحة المصرية.

وأضاف أن الافتتاحات الجديدة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي تساعد على استمرار الصورة الايجابية للمقصد السياحي المصري، وجدد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية مطالب اللجنة بسرعة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في صعيد مصر خاصة مع وجود مؤشرات ايجابية على المنتج السياحي في الصعيد.