شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف جدة» تخفف حكمها على المهندس علي أبو القاسم في اتهامه بترويج المخدرات (التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة استنئاف جدة بالمملكة العربية السعودية حكمها اليوم الأربعاء، بالغاء حكم محكمة تبوك الجزئية السابق بحبس المهندس على أبوالقاسم عبدالوارث لمدة 25 عاما و100 ألف ريال غرامة، وألغت الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى شروع، وصدر الحكم بالتخفيف من 25 عاما، إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال .

وقالت ابتسام سلامة زوجة المهندس على أبوالقاسم لـ المصري اليوم، إنه سيتم الاستئناف على الحكم الصادر لافتة إلى أنه قضى 6 سنوات منها بالحبس أي المدة التي تم حبسه فيها، لكنه سيتم استئناف الحكم أيضا داخل المحكمة العليا وننتظر أن يتم الإفراج عنه قبل عيد الأضحى المبارك لقضاء العيد بين أبناءه الذين ينتظرون عودة والدهم منذ سنوات بفارغ الصبر .

وكان المهندس «على» ويعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية قد حكم عليه بالإعدام في القضية رقم 39245951 في 13 مايو 2018، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت «هراس»، حيث ألقى القبض عليه بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين، وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخلها بطريقة سرية حيث القي القبض عليه وتقديمه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، ثم تم إعادة المحاكمة لتصدر المحكمة السعودية حكمها بالمؤبد وغرامة 100 ألف ريال، ليتم تخفيف الحكم في الاستئناف إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال.