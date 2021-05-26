شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عاجل من رئيس جامعة الإسكندرية ضد مدرس كلية العلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول رد رسمى، على واقعة موجة الغضب الفيسبوكى ضد الدكتور محمود مرسى مدرس بقسم الكيمياء في كلية العلوم جامعة الاسكندرية، قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إنَّه وجه الدكتورة أماني عبدالحميد عميد كلية العلوم، باستدعاء الدكتور محمود مرسي، المدرس بكلية العلوم، والتى أثارت ترقيته ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم حال ثبوت أي واقعة ضد هذا المدرس.

وأضاف، في تصريحات صحفية الاربعاء، أنَّ الجامعة لم تتلق حتى الآن أي شكوي مكتوبة من الطلاب، مشددًا على أنَّه في حال ثبوت أي من الوقائع محل الشكاوي سوف يتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم نحو هذا المدرس، وفى حال عدم ثبوت الوقائع سيتمّ توجيه الدكتور محمود مرسي لتحسين معاملته للطلاب، وقال أنه من موقعي كرئيس جامعة وكأب للطلاب لن أتاخر عن اتخاذ الإجراء المناسب».

والبداية كانت مع تهنئة رقيقة مطبوعة، نشرتها إدارة الكلية على الموقع الرسمى للكلية تضم برقية تهنئة من قبل عميد ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية العلوم، لأحد أعضاء الهيئة بالكلية، يدعى محمود مرسى أحمد محمد لصدور قرار بترقيته إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء، ما أثار موجة غضب «فيسبوكية» غير عادية على المواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ما بين تعليقات غاضبة وايموشن غاضب ومشاركات .

وشملت برقية تهنئة بالترقية عدد كبير من التعليقات السلبية للطلاب، مما أثار الجدل حول طبيعة تعامل هذا الدكتور وعلاقته بطلابه، الأمر الذي دفع إدارة الكلية إلى اغلاق خانة التعليقات على الصفحة الرسمية للكلية بعد أن بلغ إجمالي عدد التعبيرات – في أقل من 24 ساعة وحتى هذه اللحظة- 186 ألف تعبير تتوزع بين «182 ألف تعبير غاضب، 2800 تعبير ضاحك، 1100 تعبير إعجاب»، فضلا عن 40 ألف تعليق، و18 ألف مشاركة، متجاوزا حالة الغضب تجاه ما يحدث في غزة من تدمير.