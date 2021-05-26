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زايد: مدير منظمة الصحة العالمية يُشيد بجهود مصر في القضاء على "فيروس سي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود مواجهة فيروس "" وآخر مستجدات التعامل معه، وموقف توفير وتلقي اللقاحات.

وفي مستهل الاجتماع، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى إشادة تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في القضاء على فيروس سي، في معرض حديثه أمس عن تلقي أكثر من 9.4 مليون شخص على مستوى العالم العلاج الخاص بالتهاب الكبد الوبائي سي، بزيادة قدرها 9 أضعاف منذ عام 2015.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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