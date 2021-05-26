إحباط ترويج 166 ألف كمامة طبية و500 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عدد من الأشخاص؛ لإدارتهم 5 مصانع لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات بمحافظتي القليوبية والمنوفية.

تلقت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، بلاغًا مفاده قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية بنطاق محافظتي (القليوبية - المنوفية)، تم استهدافهم بمأمورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط (5 مصانع - مخزن - 3شركات) وضبط المديرين المسئولين بإجمالي مضبوطات بلغت (50 ألف كمامة طبية تحت التجهيز - 116000 كمامة طبية منتج نهائي - 500 أسطوانة أوكسجين مجهولة المصدر - 2000 أسطوانة أوكسجين فارغة وتحت التجهيز.

كما ضبط 15000 قطعة منتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر – 13 طن مواد خام بلاستيكية مغشوشة ومقلدة - 25000 عبوة منتج نهائي لبرطمانات بلاستيكية مغشوشة ومقلدة – 1,1 طن منتج نهائي لأدوات منزلية بلاستيكية منسوبة لشركات وهمية - 474,440 طن مواد خام ومنتج نهائي لأسمدة زراعية مجهولة المصدر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.