مباحث القاهرة تضبط تشكيل عصابي للإتجار بالأعضاء البشرية في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بالاشتراك مع آخر "جارى ضبطه"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأعضاء البشرية، في منطقة المعصرة بالقاهرة.

كانت تحريات ومعلومات الأجهزة الأمنية، أفادت بقيام المتهمين باستغلال المجنى عليهم ودفعهم لبيع أعضائهم مقابل مبالغ زهيدة، مُتخذين من منطقة المعصرة بالقاهرة مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامي، وقيامهم بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية مقابل حصول الضحايا على مبالغ مالية وتقديم جزء من المبلغ المالي المتفق عليه بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها .

وتم تحديد خمسة أشخاص من ضحاياهم وباستدعائهم، ومناقشتهم أقروا بقيام عناصر التشكيل بالوساطة في بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية عقب إجرائهم فحوصات طبية وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهم، وتوقيعهم على إيصالات أمانة كضمان لإتمام العمليات.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأعضاء البشرية على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.