العثور على جثة بدون رأس وعضو ذكري في إمبابة.. والنيابة تأمر بالتشريح وسحب DNA

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة للكشف ملابسات العثور على جثة رجل مجهول الهوية بدون رأس ومقطوع العضو الذكري.

وانتقل عمر عادل وكيل أول نيابة إمبابة إلى مسرح الواقعة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثة؛ وأسفرت المعاينة عن إلقاء الجثة في حارة ضيقة بعد لفها في ملاءة سرير وبطانية، وتبين من المناظرة عدم وجود إصابات طعنية أو حروق بالجثة التي تم فصل رأسها عن الجسد ما يرجح تعرض القتيل للذبح فقط، كما تبين قطع العضو الذكري له.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، لتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات dna منه للاحتفاظ بها، في حالة الوصول إلى ذويه لمضاهاتها بعينة منهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لكشف ملابساتها وتحديد هوية القتيل والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وعثر أهالي منطقة إمبابة بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جثة لشخص عارٍ بدون رأس ومقطوع العضو الذكري، ملقى داخل حارة ضيقة، حيث تم العثور عليه ملفوفًا داخل "بطانية" وفراش وملاءة سرير.

وانتقلت قوة من قسم الشرطة إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وتحديد هوية المجني عليه.