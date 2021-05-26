حاول سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين.. النيابة تحقق مع لص المساكن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري نيابة الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهم بمحاولة سرقة فيلا ملك الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال حارس الفيلا في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بكرداسة .

تبين من الفحص والتحري أن المتهم عاطل وسبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه، حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من الفنانة إلهام شاهين يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.