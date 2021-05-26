ضبط مالك مخبز استولى على 750 ألف جنيه من أموال دعم الخبز في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (مالك مخبز بلدي – بمحافظة الجيزة)؛ لاستيلائه على (750٫000جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

وضبطت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، مالك محل بدال تمويني، وبحوزته (1٫700طن "سكر تمويني" – 300 عبوة "زيت تمويني") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بهما في السوق السوداء.