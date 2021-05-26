تعدى عليها جنسيًا فأحرقته.. النيابة تحقق مع طفلة بتهمة قتل والدها ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع طفلة أشعلت النار في والدها انتقاما منه لاعتدائه عليها جنسيا.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الأب المجني عليه؛ لتحديد سبب الوفاة، كما قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة، وبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بالعثور على جثمان مواطن، 36 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة تمامًا داخل غرفة نومه.

وذكر البلاغ أن الحادث وقع في منطقة صفط اللبن، حيث انتقلت قوة من القسم برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الواقعة وتبين من الفحص نشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا حيث كان مستغرقًا بالنوم.

وكشفت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أنه أثناء الحريق شوهدت ابنة المتوفى 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها، فألقت قوة أمنية القبض عليها وبمواجهتها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها أمس، وتولت النيابة العامة التحقيقات