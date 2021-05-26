شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر مايو بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

والعاملين الذين تم تكريمهم هم: مها محمد فتحى كلية الطب البيطري، وماجدة محمود عبد العال كلية الآداب، وامال سيد معوض كلية العلوم، ومحمود حلمي محمد إدارة الجامعة، وسعيد شاكر فهمي كلية الحاسبات والمعلومات، وهشام الدين يوسف كلية الطب البيطري، ومحمد عبد الستار علواني كلية الطب البشري.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.